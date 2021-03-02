Год назад в Москве зарегистрировали первый случай коронавируса

Исполнился ровно год с того дня, когда коронавирус пришел в Россию. 2 марта выявили первый случай, а вскоре инфекция начала распространяться настолько стремительно, что горожане едва успевали подстраиваться под новые правила и требования.

Всей страной уходили на самоизоляцию, осваивали дистанционную работу и учебу, привыкли носить маски и перчатки, мыть часто руки и не трогать лицо.

В настоящее время идет вакцинация, и есть надежда, что все это скоро закончится. Свои итоги могут подвести и врачи. Вирусологи весь год изучали коронавирус, его самые разные проявления и мутации.

Какое представление об этой инфекции составили специалисты, рассказал вирусолог Виктор Зуев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.