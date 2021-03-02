Жители района Марьино поделились солнечными кадрами

В рубрике "Очень приятно, солнце" телезрители делятся кадрами солнца из разных уголков мира.

Жители столицы поделились красивыми кадрами из Марьина. На них солнце будто украдкой выглядывает из-за облаков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.