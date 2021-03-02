Год назад в Москве зарегистрировали первый случай COVID-19

В России наконец-то меньше 11 тысяч случаев коронавируса за сутки. Это минимальный показатель с начала октября. Кроме того, ровно год назад в Москве был зафиксирован первый случай COVID-19. Очень скоро началось стремительное распространение инфекции по всей стране. Власти приняли первые меры еще до того, как вспышка инфекции в Китае превратилась в пандемию.

Закрытие границ, масочный режим, социальная дистанция и самоизоляция – эти слова уже стали привычными и не режут слух. Есть, правда, и плюс – с появлением коронавируса в России пропал обычный сезонный грипп. Но и это настораживает врачей – не получим ли потом новый, мутировавший штамм? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.