Телезрители Москвы 24 передали солнечный привет из ЮАР

В рубрике "Очень приятно, солнце" телезрители делятся кадрами из солнечных и теплых стран.



Скрасить этот хмурый день москвичам предлагают кадрами из ЮАР. Солнечный привет прислали из Кейптауна. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.