По данным оперативного штаба, в Москве за сутки зафиксировали 1 277 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 796 человек.

В Московской области коронавирус за сутки подтвердился у 617 жителей, а выписали по выздоровлении 575 пациентов.

Всего в России за прошедший день выявили 10 565 новых заболевших, из которых 10% – бессимптомные. Регионами с минимальными темпами суточного прироста стали Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Тыва и Магаданская область. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.