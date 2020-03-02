У москвича подтвердили коронавирус после поездки в Италию

Врачи подтвердили коронавирус у россиянина, который вернулся из Италии. По их данным, он заболел еще 21 февраля.

Молодой человек находится в городской инфекционной больнице № 1. По словам пациентов и посетителей, сотрудники клиники не носят масок и спецодежды. Особый режим там не вводили.

Люди, которые контактировали с зараженным, также находятся под наблюдением медиков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.