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02 февраля, 23:30

Общество

Москвичи вспомнили, как 35 лет назад открылся первый Макдональдс в Москве

Москвичи вспомнили, как 35 лет назад открылся первый Макдональдс в Москве

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35 лет назад в Москве открылся первый ресторан быстрого питания, который тогда стал настоящей сенсацией. Очереди на Пушкинской растягивались на несколько сотен метров, а сам фастфуд был для москвичей чем-то новым и необычным. Тогда бургер стоил полтора рубля, а Биг Мак – четыре.

Сейчас фастфуд стал неотъемлемой частью жизни города. И несмотря на критику, заведения быстрого питания продолжают пользоваться популярностью. Диетологи рекомендуют сбалансировать такой рацион и добавлять овощи, а также пить чай или воду вместо газировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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