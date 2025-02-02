Москвичи вспомнили, как 35 лет назад открылся первый Макдональдс в Москве

35 лет назад в Москве открылся первый ресторан быстрого питания, который тогда стал настоящей сенсацией. Очереди на Пушкинской растягивались на несколько сотен метров, а сам фастфуд был для москвичей чем-то новым и необычным. Тогда бургер стоил полтора рубля, а Биг Мак – четыре.

Сейчас фастфуд стал неотъемлемой частью жизни города. И несмотря на критику, заведения быстрого питания продолжают пользоваться популярностью. Диетологи рекомендуют сбалансировать такой рацион и добавлять овощи, а также пить чай или воду вместо газировок.

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