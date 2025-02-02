В метро "Маяковская" стартовал свадебный сезон

В Москве начался сезон свадеб в необычных локациях. Первые церемонии на станции метро "Маяковская" состоялись в символичную дату – 2 февраля. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, сотрудники ЗАГСа сегодня зарегистрировали здесь три пары.

Проект "Новые адреса счастья" позволяет москвичам заключить брак в самых впечатляющих местах города. "Маяковская" – одно из самых популярных мест, где в прошлом году поженились 23 пары. В 2025 году количество дней для свадебных церемоний на этой станции увеличили, но почти все слоты уже заняты.

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