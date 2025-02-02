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Новости

02 февраля, 11:30

Общество

Синоптик рассказал, что в Москве 3 февраля может сформироваться снежный покров

Синоптик рассказал, что в Москве 3 февраля может сформироваться снежный покров

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столице уже в понедельник может образоваться снежный покров. По прогнозам, его высота составит около 1 сантиметра.

15 февраля на катке ВДНХ пройдет фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии".

Продюсер Евгения Шолохова рассказала о съемках в кинопарке "Москино", где уже сняли десятки фильмов и сериалов, в том числе "Новогодний экспресс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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