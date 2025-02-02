02 февраля, 11:30Общество
Синоптик рассказал, что в Москве 3 февраля может сформироваться снежный покров
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столице уже в понедельник может образоваться снежный покров. По прогнозам, его высота составит около 1 сантиметра.
15 февраля на катке ВДНХ пройдет фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии".
Продюсер Евгения Шолохова рассказала о съемках в кинопарке "Москино", где уже сняли десятки фильмов и сериалов, в том числе "Новогодний экспресс".
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