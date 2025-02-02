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02 февраля, 11:15

Общество

В Москве зафиксировали плюсовую температуру утром 2 февраля

В Москве зафиксировали плюсовую температуру утром 2 февраля

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Сегодня утром, 2 февраля, в столице температура воздуха составила 1 градус тепла, однако из-за юго-западного ветра с порывами до 10 метров в секунду на улице значительно прохладнее.

Анализ температурных данных за последние 10 лет показывает, что в 2017 и 2021 годах в этот день в Москве было морозно – минус 11 градусов. А вот плюсовые значения фиксировались в 2016 и 2020 годах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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