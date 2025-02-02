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02 февраля, 10:30

Общество

В Москве контрактники Минобороны получат выплаты свыше 5 миллионов рублей

В Москве контрактники Минобороны получат выплаты свыше 5 миллионов рублей

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В Москве те, кто заключит контракт с Министерством обороны, смогут получить выплату свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства – 1 миллион 900 тысяч рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата – 50 тысяч рублей ежемесячно.

Минимальный срок службы по контракту – 1 год, максимальный – 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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