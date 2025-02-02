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02 февраля, 06:45

Общество

Россельхознадзор запретил ввоз мясных и молочных деликатесов из Евросоюза

Россельхознадзор запретил ввоз мясных и молочных деликатесов из Евросоюза

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С 20 января Россельхознадзор приостановил ввоз мясных и молочных продуктов на территорию России из Евросоюза. Меры введены в связи с вспышкой ящура в Германии, а не из-за санкций. Несмотря на небольшую смертность от заболевания, в ведомстве посчитали необходимым предупредить возможное заражение в Россию.

Пока неизвестно, когда будет снят запрет. Если вирус не распространится, меры могут быть смягчены. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что решение о снятии ограничений зависит от ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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