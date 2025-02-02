В Москве ожидаются осадки 2 февраля

Температура воздуха в столице начала снижаться после рекордного тепла. В воскресенье, 2 февраля, в городе ожидаются осадки – местами дождь, переходящий в снег. Кроме того, сегодня в Москве на пике находится магнитная буря, которая может вызвать головную боль и усталость у метеозависимых людей.

На следующей неделе в столице установится более прохладная погода. Заметное похолодание начнется во вторник, 4 февраля, – ожидается до минус 3 градусов. Атмосферное давление вырастет до 754 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.