Новости часа: семь юных москвичей награждены медалью Совфеда "За проявленное мужество"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь юных москвичей награждены медалью Совфеда "За проявленное мужество". Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, торжественное мероприятие прошло в Московской городской думе.

Более 19,6 тысячи новых квартир по программе реновации обследовали специалисты МосгорБТИ в 2023 году.

Инвесторы в 2023 году начали строить в Москве 81 социальный объект. Об этом рассказал Мосгосстройнадзор.