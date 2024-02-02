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Новости

02 февраля, 20:00

Общество

Новости часа: семь юных москвичей награждены медалью Совфеда "За проявленное мужество"

Новости часа: семь юных москвичей награждены медалью Совфеда "За проявленное мужество"

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"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве в предстоящие выходные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь юных москвичей награждены медалью Совфеда "За проявленное мужество". Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, торжественное мероприятие прошло в Московской городской думе.

Более 19,6 тысячи новых квартир по программе реновации обследовали специалисты МосгорБТИ в 2023 году.

Инвесторы в 2023 году начали строить в Москве 81 социальный объект. Об этом рассказал Мосгосстройнадзор.

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