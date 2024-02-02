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02 февраля, 13:30

Общество

Память павших в Сталинградской битве почтили в Москве

Память павших в Сталинградской битве почтили в Москве

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В Москве почтили память павших в Сталинградской битве. В честь победы в сражении в Александровском саду прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, стеле "Город воинской славы" и памятному знаку "Город-герой Сталинград".

В мероприятии приняли участие представители ветеранских и молодежных организаций, кадеты, военнослужащие столичного гарнизона и представители Волгоградского землячества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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