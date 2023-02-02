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02 февраля, 22:30

Общество

Депутаты сербского парламента подрались во время заседания

Депутаты сербского парламента подрались во время заседания

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Депутаты сербского парламента подрались во время заседания. Оппозиционеры пытались пробиться к президенту страны Александру Вучичу, после чего устроили драку с его сторонниками.

Заседание было посвящено переговорному процессу Белграда и Приштины. Депутаты-консерваторы обвинили Вучича в предательстве.

В свою очередь Вучич пытался успокоить парламентариев. Но они продолжали выкрикивать ругательства и попытались напасть на президента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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