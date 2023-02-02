Госуслуги временно остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

На портале Госуслуг временно остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с биометрией, которые выдаются сроком на десять лет.

Если граждане уже подали заявление на получение загранпаспорта нового образца через Госуслуги, необходимо дождаться ответа от ведомства по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе.

В МВД России сообщили, что при отказе заявителя от получения данной услуги, будет возвращена госпошлина.

России вновь угрожают панками Leopard. Запад должен понимать, что Россия ответит их танкам не только бронетехникой. Об этом заявил Владимир Путин на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Россия на фоне поставок оружия Киеву будет активнее задействовать свой потенциал. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил журналистам слова Владимира Путина о том, что наша страна будет отвечать не только бронетехникой, в ответ на поступление в ВСУ нового западного вооружения.

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