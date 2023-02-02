Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 20:45

Общество

Госуслуги временно остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

Госуслуги временно остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

Синоптики рассказали, сколько продлится теплая погода в Москве

МВД опровергло информацию о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца

Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца временно приостановлен

Новости часа: Путин почтил память защитников Сталинграда

Новости часа: в Германии допустили причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 3 февраля

Новости часа: ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки в ДНР

На портале Госуслуг временно остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с биометрией, которые выдаются сроком на десять лет.

Если граждане уже подали заявление на получение загранпаспорта нового образца через Госуслуги, необходимо дождаться ответа от ведомства по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе.

В МВД России сообщили, что при отказе заявителя от получения данной услуги, будет возвращена госпошлина.

России вновь угрожают панками Leopard. Запад должен понимать, что Россия ответит их танкам не только бронетехникой. Об этом заявил Владимир Путин на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Россия на фоне поставок оружия Киеву будет активнее задействовать свой потенциал. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил журналистам слова Владимира Путина о том, что наша страна будет отвечать не только бронетехникой, в ответ на поступление в ВСУ нового западного вооружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществополитикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика