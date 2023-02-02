МВД опровергло информацию о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца

При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет. Об этом сообщили в МВД РФ.

В ведомстве также опровергли данные о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что госпошлину за выдачу загранпаспорта с электронным носителем вернут, если заявитель отказался от получения данной услуги.