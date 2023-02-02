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02 февраля, 19:45

Общество

МВД опровергло информацию о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца

МВД опровергло информацию о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца

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При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет. Об этом сообщили в МВД РФ.

В ведомстве также опровергли данные о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что госпошлину за выдачу загранпаспорта с электронным носителем вернут, если заявитель отказался от получения данной услуги.

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