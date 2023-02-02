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Общество

Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца приостановлен с 2 февраля

Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца приостановлен с 2 февраля

Производство чипов для загранпаспортов нового образца не приостанавливалось – Минпромторг

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С 2 февраля временно приостановили выдачу россиянам загранпаспортов нового образца. Об этом сообщили на портале госуслуг. Такая мера связана с высоким спросом на них.

Как пояснили на сайте "Гознака", компании "Микрон", которая производит специальные чипы для документов с 10-летним сроком, нужно перенастроить оборудование под новые объемы. Процесс уже запущен, но на него уйдет около месяца.

В Минпромторге подчеркнули, что само производство чипов для загранпаспортов нового образца не приостанавливалось. По данным ведомства, отгрузки партий осуществляются в срок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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