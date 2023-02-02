"Актуальный репортаж": 43% мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жен

Социологи выяснили, что 43% российских мужчин, опрошенных порталом по поиску работы, согласны уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен. Однако в реальности такое желание осуществляют немногие: социологические исследования зафиксировали 2% мужчин-декретников в 2018 году. Доля российских мужей, готовых взять подобный отпуск, за последние три года выросла на 4%

Что говорит на данную тему российский трудовой кодекс? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.