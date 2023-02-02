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Общество

"Актуальный репортаж": в Чехове разоблачили мужчину, который убивал бродячих собак

"Актуальный репортаж": в Чехове разоблачили мужчину, который убивал бродячих собак

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В Чехове активисты пытаются добиться наказания для мужчины, который убивал собак. По их данным, он работает на местной ферме, но с особой жестокостью относится к бродячим животным.

Как сообщили юристы, для уголовного законодательства все животные едины, за издевательства над ними может грозить штраф до 80 тысяч рублей. А максимальное наказание, если это одно животное и нет отягчающих обстоятельств, составляет лишение свободы до трех лет.

Что говорит полиция? Может ли повлиять на это дело общественность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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