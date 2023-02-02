Комитет Госдумы по культуре обобщит данные о покинувших Россию артистах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить законодательные предложения.

Речь идет о тех артистах, которые оскорбляют Россию, находясь за рубежом, но при подобном поведении продолжают зарабатывать деньги в стране. Например, сдают в аренду недвижимость в РФ, а также продолжают получать гонорары за счет российских граждан.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.