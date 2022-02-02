В Санкт-Петербурге начали действовать новые COVID-ограничения для подростков

В Санкт-Петербурге ввели жесткие ограничения для детей и подростков из-за коронавируса. Они начали действовать 2 февраля и продлятся до 13 февраля. Школьникам нельзя посещать кафе, кинотеатры, музеи, фитнес-центры и массовые мероприятия.

Учеников старших классов массово перевели на удаленку. Это объясняется тем, что дети и подростки стали намного чаще заражаться COVID-19 из-за штамма "Омикрон".

В России подростков с 12 до 17 лет уже можно вакцинировать препаратом "Спутник М". Процедура добровольная, но с согласия родителей. В некоторых странах детей прививают уже давно.

О том, нужна ли массовая вакцинация школьников, – в эфире телеканала Москва 24.