В Москве за сутки госпитализировали 6,8% от числа выявленных случаев COVID-19

За последние сутки в столице госпитализировали 1 617 человек с коронавирусом. Это составляет 6,8% от числа всех выявленных случаев, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За минувшие 24 часа в Москве выявлено 23 784 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 11 475 человек.

В Московской области за сутки в больницы попали 957 человек. Выписали по выздоровлению 4 495 пациентов, а заболели еще 10 188 жителей.

За последние сутки в России госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Закончили лечение и закрыли больничный 48 426 россиян. За последние 24 часа в стране выявили 141 883 новых случая заражения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.