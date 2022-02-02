Телезрителям рассказали, как получить больничный по ОРВИ и COVID-19

Москвичам рассказали, как можно получить листок нетрудоспособности тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Сделать это смогут те, кто не был вакцинирован и не переболел последние полгода.

Если есть симптомы ОРВИ, то нужно оставить заявку на онлайн-консультацию с врачом на портале mos.ru. Или можно пойти в поликлинику к дежурному врачу без предварительной записи. Также можно позвонить по номеру 122 и вызвать врача на дом. При ОРВИ больничный откроют на неделю, при коронавирусе – на 14 дней.

Если у граждан тест на коронавирус и диагноз подтвердился, то данные поступят в систему автоматически. Затем с заболевшим проводят аудиоконсультацию и дистанционно открывают больничный. В случае тяжелого течения заболевания оформляется вызов врача на дом.

Однако если москвич контактировал с заболевшим и у него нет симптомов, то нужно убедиться, что факт контакта подтвержден. Необходимо уточнить у работодателя информацию о передачи данных в оперштаб. Если он не передал или контакт был не на работе, то нужно попросить контактное лицо заполнить спецформу на портале mos.ru. После этого можно подавать заявку на больничный по контакту на сайте Депздрава.

Больничный закроют автоматически, а идти никуда не потребуется. Продление недельного срока не предусмотрено. Если к концу больничного будет беспокоить самочувствие, то стоит обратиться к врачу повторно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.