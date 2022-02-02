Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:15

Москвичам рассказали, как изменились цены на противовирусные лекарства и тесты на COVID-19

общество медицина видео Евгения Мирошкина Вера Морозова

Москвичи теперь чаще проходят тестирование на коронавирус. "Омикрон" маскируется под обычную простуду и, чтобы не заразить других, многие сразу идут сдавать ПЦР или экспресс-тесты. Около 80% случаев COVID-19 в столице как раз приходятся на штамм "Омикрон". Об этом заявили в Роспотребнадзоре

Многие переносят бессимптомно и узнают об этом только по результатам тестов. Спрос на анализы растет, а вместе с ними и цены. Во время всплесков заболеваемости дорожают и противовирусные лекарства.

О том, сколько придется потратить на лечение и диагностику и можно ли сэкономить, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать