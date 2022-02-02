Москвичам рассказали, как изменились цены на противовирусные лекарства и тесты на COVID-19

Москвичи теперь чаще проходят тестирование на коронавирус. "Омикрон" маскируется под обычную простуду и, чтобы не заразить других, многие сразу идут сдавать ПЦР или экспресс-тесты. Около 80% случаев COVID-19 в столице как раз приходятся на штамм "Омикрон". Об этом заявили в Роспотребнадзоре

Многие переносят бессимптомно и узнают об этом только по результатам тестов. Спрос на анализы растет, а вместе с ними и цены. Во время всплесков заболеваемости дорожают и противовирусные лекарства.

О том, сколько придется потратить на лечение и диагностику и можно ли сэкономить, – в эфире телеканала Москва 24.