В России не планируют вводить локдаун из-за "Омикрона" – Попова

В России не планируют вводить локдаун из-за распространения штамма "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество заболевших COVID-19 будет увеличиваться, но для борьбы с вирусом есть отработанные меры. Также она отметила, что из-за мутации коронавирус потерял способность проникать в легкие. "Омикрон" не приводит к тяжелой форме болезни как другие штаммы. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него.

Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что привитые и переболевшие могут не соблюдать изоляцию после контакта с больным, если у них нет симптомов коронавируса.

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