Контактировавшие с зараженными COVID-19 могут получить больничный онлайн

Контактировавшие с зараженными коронавирусом в Москве могут онлайн получить больничный. Листок нетрудоспособности оформят на неделю. Закроют его автоматически, продление не предусмотрено.

Получить больничный без ПЦР-теста не смогут люди с иммунитетом – вакцинированные или переболевшие за последние полгода. Оформление возможно только после подтверждения диагноза. Если же иммунитета к вирусу нет, а контакт состоялся и появились симптомы ОРВИ, то рекомендуется записаться на медконсультацию на mos.ru или обратиться без записи к дежурному врачу. Также можно вызывать врача на дом по номеру 122.

Если симптомов нет, оставить заявку на больничный можно на сайте Депздрава. Но сначала необходимо убедиться, что работодатель передал данные о контакте в Оперштаб. Также можно попросить контактное лицо самостоятельно заполнить форму на mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.