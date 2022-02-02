Новости России: в Краснодарском крае из-за резкого подъема воды в реках затопило улицы

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В Краснодарском крае затопило улицы из-за резкого подъема воды в реках. Сразу в нескольких крупных городах усиливается паводок. Все улицы превратились в огромные лужи из-за быстрого таяния снега и дождей. Реки продолжают подниматься. Спасатели уже откачивают воду с пострадавших участков. А таких в регионе очень много. Только в Славянском районе подтоплены 400 дворов и более 130 домов. А в Приморско-Ахтарске рыба теперь водится даже в огородах.
На Розе Хутор лыжники и сноубордисты приехали на склоны, чтобы нарядиться в экипировку и постоять несколько часов в очереди к подъемникам. Недовольные туристы жалуются, что большая часть времени у них уходит на ожидание, а также они называют свою поездку на курорт ошибкой.
А в Тюмени выключили свет. Сразу несколько районов города остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи. Местные жители решили, что произошло это из-за взрыва на электроподстанции. Но в МЧС слухи опровергли. По словам сотрудников министерства, город остался без света из-за аварийного скачка напряжения.
Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу по сосулькам. На кадрах видно, как он стоит облокотившись на машину, и целится в направлении крыши жилой многоэтажки. Рядом со стрелком стоит мужчина в форме сотрудника коммунальных служб. Нижегородцы предположили, что в городе открыли "сосулько-сбивательный" батальон. Однако в местной администрации такой способ сбивания сосулек назвали неприемлемым. Проверяют причастность сотрудников подрядной организации. Если она подтвердится, будет проведено служебное расследование.
В Туле снова перешла на QR-коды. С 2 февраля их будут требовать в кафе и ресторанах. За последние 10 дней заболеваемость в городе выросла почти в 5 раз. Только за прошлую неделю в регионе выявили больше 5 500 случаев коронавируса. Причем 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями – это несовершеннолетние. COVID-19 зарегистрирован в 87 школах. Из-за этого учеников с 2 февраля отправили на внеплановые каникулы.
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