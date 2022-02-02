Телезрителям рассказали, почему москвичи перестали ходить в рестораны

В столичных ресторанах за неделю поток гостей сократился почти на 50%. После того, как министерство труда рекомендовало работодателям отправить сотрудников работать из дома, ресторанный трафик продолжит падать.

Насколько болезненным станет отток клиентов бары и рестораны прочувствуют к середине февраля. По мнению специалистов Роспотребнадзора, именно на середину месяца придется пик заболеваемости. Затем начнется спад, а рестораторы надеются, что клиенты вернутся.

Что предпринимают рестораторы, чтобы исправить ситуацию? И будет ли новая волна закрытий?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.