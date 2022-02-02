Москвичам рассказали, когда начнется выдача QR-кодов по антителам

Выдачу QR-кодов по антителам пока не начали производить. В Минцифре пояснили, что разработают и запустят на госуслугах сервис, как только получат от регуляторов методологию формирования таких сертификатов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что нужные нормативные акты будут готовы до 1 февраля. Но пока этого не произошло. Предполагалось, что QR-коды смогут получить переболевшие коронавирусом без обращения к врачу или привившиеся иностранными вакцинами.

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