Попова назвала условие, при котором привитым от COVID-19 не нужно соблюдать карантин

Привитые от COVID-19 и переболевшие им могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными, если нет никаких симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

По словам Анны Поповой, у людей с прививкой и антителами концентрация вируса гораздо меньше, а период его выделения небольшой.

Ранее из-за особенностей нового варианта коронавируса срок карантина для контактных сократили с 14 дней до 7 дней. При этом пациенты с подтвержденным коронавирусом по-прежнему должны находиться на изоляции до выздоровления.

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