В выходные в Москве ожидается теплая погода с небольшим минусом

Несмотря на мороз 2 января, в выходные в Москве ожидается теплая и комфортная для прогулок погода с небольшим минусом и снегопадом. Однако уже в понедельник 5 января в столицу вернутся январские морозы.

Утром 2 января температура в городе составила минус 10 градусов, к вечеру ожидается потепление до минус 6. Синоптики отмечают, что к Новому году снежный покров и температура в регионе пришли в норму после аномально теплого декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.