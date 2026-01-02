Ночь на 2 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночью 2 января в Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы. Столбики термометров опустились до отметки минус 17 градусов, а в области мороз был еще сильнее.

После холодной ночи в столице наступило небольшое потепление. Утром температура составляет минус 10 градусов, а к вечеру поднимется до минус 6. В течение дня в городе продолжится снегопад, влажность воздуха останется около 94%.

