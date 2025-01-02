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02 января, 18:15

Общество

Роспотребнадзор предупредил о гриппе, вызывающем пневмонию за 24 часа

Роспотребнадзор предупредил о гриппе, вызывающем пневмонию за 24 часа

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Рост активности острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) наблюдается на территории России. Однако такая ситуация характерна для этого времени года.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, вирус гриппа может в течение 24 часов прогрессировать до тяжелых осложнений, наиболее частым из них является пневмония, которая составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам. Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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