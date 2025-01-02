Облачная погода и дожди ожидаются в Москве 2 января

Столичный регион 2 января окажется в теплом секторе циклона и волна тепла достигнет своего максимума, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 2 января ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Дневная температура составит 1–3 градуса. К вечеру начнет снижаться атмосферное давление, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, добавил Леус.

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