Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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02 января, 20:45

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Мороз в Москве крепчает. Но несмотря на это, медики советуют побольше гулять на каникулах. Главное – правильно одеваться. До выхода на улицу обязательно нужно смазать кожу специальным защитным кремом.

Участок Калужско-Рижской линии московского метро закроют с 3 января. До 8 января включительно поезда не будут ходить между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками". Это нужно для прокладки новой теплосети.

Рекордным по развитию транспортной инфраструктуры стал прошедший год в столице. Благодаря масштабным проектам маршруты пассажиров стали еще удобнее, а путь из одной точки Москвы в другую – гораздо короче.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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