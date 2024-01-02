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02 января, 15:15

Общество

Синоптики обещают похолодание ниже -20 градусов

Синоптики обещают похолодание ниже -20 градусов

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Синоптики предупреждают москвичей о похолодании. По их прогнозам, температура воздуха днем опустится ниже 20 градусов мороза. Из-за похолодания до 5 января в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Пик похолодания ожидается в середине недели. В связи с морозами, столичные коммунальные службы продолжают поэтапно повышать температуру в городской системе отопления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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