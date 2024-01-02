Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

02 января, 09:15

Общество

Москвичам рассказали о работе транспорта и учреждений города в новогодние выходные

Москвичам рассказали о работе транспорта и учреждений города в новогодние выходные

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Московский общественный транспорт продолжает курсировать в обычном режиме. Кроме того, все парковки для автомобилистов до 8 января будут бесплатными. Исключение составляют парковки со шлагбаумом.

Взрослые поликлиники и кабинеты ОРВИ до 8 января работают с 09:00 до 18:00, детские - с 09:00 до 15:00. Центры госуслуг во время каникул принимают граждан только по вопросам рождения, смерти или установления отцовства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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