В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности во всем столичном регионе до полудня среды. Синоптики предупредили о сильном ветре, похолодании и гололедице.

Последствия крупной коммунальной аварии ликвидируют в Сокольниках. Трубу холодного водоснабжения прорвало около жилого дома во 2-м Полевом переулке. От сети пришлось отключить два дома на соседней Стромынке. Сейчас воду туда подают по резервной схеме.

Сергей Собянин заявил, что 2023 год станет годом качественных изменений в работе Московского метрополитена. Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением более трех миллионов человек.

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