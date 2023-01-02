02 января, 20:45Общество
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности во всем столичном регионе до полудня среды. Синоптики предупредили о сильном ветре, похолодании и гололедице.
Последствия крупной коммунальной аварии ликвидируют в Сокольниках. Трубу холодного водоснабжения прорвало около жилого дома во 2-м Полевом переулке. От сети пришлось отключить два дома на соседней Стромынке. Сейчас воду туда подают по резервной схеме.
Сергей Собянин заявил, что 2023 год станет годом качественных изменений в работе Московского метрополитена. Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением более трех миллионов человек.
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