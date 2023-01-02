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Общество

В Москве побит новый температурный рекорд

В Москве побит новый температурный рекорд

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В Москве продолжается аномальное потепление. Сегодня ночью в столице был побит температурный рекорд. Столбики градусника в полночь превысили 6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Специалист добавил, что предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, тогда максимальная температура составила почти 4 градуса тепла. Сейчас в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. На дорогах сильная гололедица. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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