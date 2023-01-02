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Общество

Россиянам предложили привиться от гриппа на новогодних каникулах

Россиянам предложили привиться от гриппа на новогодних каникулах

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Россиянам предложили привиться от гриппа во время новогодних праздников. Как заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, алкоголь на эффективность вакцины не влияет, а вот вирус никуда не исчез, поэтому профилактика по-прежнему актуальна.

В РФ сейчас больше всего распространен так называемый свиной грипп, а он очень заразен и может дать серьезные осложнения. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

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