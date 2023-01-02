Россиянам предложили привиться от гриппа на новогодних каникулах

Россиянам предложили привиться от гриппа во время новогодних праздников. Как заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, алкоголь на эффективность вакцины не влияет, а вот вирус никуда не исчез, поэтому профилактика по-прежнему актуальна.

В РФ сейчас больше всего распространен так называемый свиной грипп, а он очень заразен и может дать серьезные осложнения. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.