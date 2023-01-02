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Общество

Москвичам напомнили о работе медицинских и социальных учреждений в праздники

Москвичам напомнили о работе медицинских и социальных учреждений в праздники

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Взрослые поликлиники и травмпункты Москвы открыты с 9 утра до 4 часов дня. Тогда же можно сделать и прививку от коронавируса. Пункт вакцинации в ГУМе принимает с 10 до 21.

Центры "Московского долголетия" сегодня начинают работать в обычном режиме. А вот все остальные учреждения соцзащиты закрыты до конца праздников. Попасть на прием туда можно будет не раньше 9 числа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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