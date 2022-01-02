Морозы окрепнут в Москве на следующей неделе. Синоптики ожидают снегопад с сильным ветром и низким давлением. Днем будет не выше минус 5 градусов. Москву атакует активный атлантический циклон с запада, который принесет с собой обильные и влажные снегопады – до четверти месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а видимость уменьшится до 1 километра и менее. Сугробы вырастут с 26 до 30 сантиметров. В четверг немного подморозит, образуется гололедица, к выходным ударят морозы.

Подробнее – на телеканале Москва 24.