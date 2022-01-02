Москвичам рассказали, куда в городе можно пойти с детьми

Многие москвичи в период новогодних праздников планируют прогулки по городу и семейный отдых. В столице работает множество локаций, в которые можно пойти с детьми.

Так, в ГУМе сегодня покажут иммерсивный "Щелкунчик". 3D-анимация на огромных экранах создает полное впечатление, что вы сами – один из героев виртуальной сказки. Участвуют военные барабанщики, иллюзионисты, музыканты и танцоры. В том числе артисты балета Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин.

А в парке "Сказка" в Крылатском – первый день встречи Дедов Морозов из разных стран. О том, как у них отмечают Рождество и Новый год расскажут Санта-Клаус, французский Пэр Ноэль, и Йоулупукки из Финляндии. Деды Морозы проведут интерактивные игры, устроят хороводы вокруг елки, а также организуют экскурсии по этнопаркам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.