Москвичам рассказали, куда в городе можно пойти с детьми

09:15
Многие москвичи в период новогодних праздников планируют прогулки по городу и семейный отдых. В столице работает множество локаций, в которые можно пойти с детьми.
Так, в ГУМе сегодня покажут иммерсивный "Щелкунчик". 3D-анимация на огромных экранах создает полное впечатление, что вы сами – один из героев виртуальной сказки. Участвуют военные барабанщики, иллюзионисты, музыканты и танцоры. В том числе артисты балета Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин.
А в парке "Сказка" в Крылатском – первый день встречи Дедов Морозов из разных стран. О том, как у них отмечают Рождество и Новый год расскажут Санта-Клаус, французский Пэр Ноэль, и Йоулупукки из Финляндии. Деды Морозы проведут интерактивные игры, устроят хороводы вокруг елки, а также организуют экскурсии по этнопаркам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: