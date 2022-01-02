Сдать ПЦР-тест или сделать прививку в Москве можно и в новогодние праздники

Сдать ПЦР-тест или сделать прививку в Москве можно будет и в праздники.

Для сдачи анализа на коронавирус прикрепленные к поликлинике горожане могут зайти на сайт mos.ru и в разделе "Специализация врача" выбрать "мазок на COVID-19". Затем необходимо выбрать свободную дату и время.

Без прикрепления к поликлинике жители столицы, имеющие московский полис, могут найти ближайший пункт тестирования на mos.ru. Или записаться на тест в клинике на стойке информации.

Сделать прививку можно уже сегодня, 2 января. Пункты в общественных местах работают с 11:00 до 18:00. В поликлиниках вакцинацию можно будет пройти с 09:00 и до 16:00. Для этого потребуется предварительная запись. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.