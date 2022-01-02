В Москве из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра могут доходить до 15 метров в секунду.

Предупреждение Гидрометцентра будет действовать до вечера понедельника. Кроме того, в столице немного подморозит: днем столбик термометра опустится до –6 градусов. До конца дня периодически будет идти небольшой снег. Синоптики предупредили об опасности гололедицы – накануне во второй половине дня город попал под холодный атмосферный фронт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.