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02 января 2020, 18:15

Общество

Новый закон запретил контактные зоопарки в ТЦ

Новый закон запретил контактные зоопарки в ТЦ

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В России вступил в силу закон, запрещающий контактные зоопарки в торговых центрах и курортных зонах, передает телеканал Москва 24. По новым правилам, организаторы подобных развлечений должны обеспечить комфортные условия для животных.

Самое главное – зоопарки обязаны переехать в отдельные здания или на территории с вольерами. А в каждой клетке должны быть созданы специальные укрытия, недоступные для человека.

Документ также запрещает содержать диких животных в городских квартирах. Конфискации, например, подлежат крокодилы, львы, тигры и медведи.

И еще одно правило – собаки потенциально опасных пород теперь должны выгуливаться только в намордниках. За нарушение хозяев ждет штраф. Специальный перечень таких пород ранее утвердило правительство.

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