Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 декабря.

Желтый уровень погодной опасности действует в столице из-за тумана. Ночью видимость местами может сократиться до 200 метров. Предупреждение будет действовать до вечера вторника, 2 декабря.

В Парке Горького открылся каток. Его главным украшением стала огромная елка в центре.

Стартовала проходка левого тоннеля Бирюлевской линии метро от "Острова мечты" до "Кленового бульвара". Правый начали строить еще летом. Одновременно с этим возводят сразу три станции.