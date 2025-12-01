Телеканал Москва 24 предложил вспомнить начало зимы в столице в 2024 году

Редакция телеканала Москва 24 предлагает зрителям вместе вспомнить, каким был первый день зимы в прошлом году. Для этого нужно прислать фотографии, сделанные 1 декабря 2024 года.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

Авторы самых интересных снимков увидят их в нашем эфире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.