01 декабря, 15:15

Общество

Телеканал Москва 24 предложил вспомнить начало зимы в столице в 2024 году

Телеканал Москва 24 предложил вспомнить начало зимы в столице в 2024 году

Устойчивые морозы ожидаются в Москве ближе к Новому году

Зима придет в Москву перед Новым годом

Подмосковные дачники устроили конфликт из-за выборов председателя

Умеренные морозы ожидаются в Москве во второй половине декабря

"Доктор 24": врач рассказала о пользе и вреде кофе

"Деньги 24": у россиян остался последний день для оплаты имущественных налогов

"Атмосфера": малооблачная погода ожидается в Москве 1 декабря

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в Москве вечером 1 декабря

Собянин: в Москве начались предновогодние благотворительные акции

Редакция телеканала Москва 24 предлагает зрителям вместе вспомнить, каким был первый день зимы в прошлом году. Для этого нужно прислать фотографии, сделанные 1 декабря 2024 года.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

Авторы самых интересных снимков увидят их в нашем эфире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

